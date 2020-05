Altofonte, dalla Croce Rossa alimenti da destinare alle Caritas locali

Il tenente Gaetano Ricontati ha donato ai concittadini meno abbienti 100 chili di pasta. LE FOTO

ALTOFONTE, 4 maggio - La Croce Rossa Italiana nel pomeriggio di oggi ha consegnato agli amministratori comunali di Altofonte una grossa scorta di alimenti da destinare alle famiglie meno abbienti di Altofonte mediante le caritas parrocchiali.

Tra gli incaricati alla consegna del corpo militare il tenente Gaetano Ricontati che ha offerto 100 chili di pasta, attivo in maniera particolare per questa donazioni l’assessore Patrizia Antibo che ancora una volta ha fatto da tramite con le caritas locali. “Gratitudine e riconoscenza" ha manifestato il sindaco Angelina De Luca, che ringrazia il corpo militare della Croce Rossa Italiana e il comitato regionale Sicilia per la donazione effettuata oggi pomeriggio di alimenti da consegnare alle Caritas parrocchiali. Un grazie di cuore, ha rivolto il primo cittadino al tenente Gaetano Ricontati, per la generosa offerta di 100 kg di pasta, ed un plauso all'assessore Antibo per essersi spesa nella consegna.