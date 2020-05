Consentire il servizio ai tavoli nelle attività ristorative e anticipare le aperture di parrucchierie, sale da barba e centri di bellezza

Il 6 maggio se ne discuterà in commissione “ Attività Produttive ” . Caputo (FI): “ È possibile farlo rispettando le misure di distanziamento sociale ”

PALERMO, 4 maggio – Si terrà mercoledì 6 maggio la riunione della Commissione parlamentare “Attività Produttive” dell'Assemblea regionale siciliana, per la audizione dell'assessore regionale alle “Attività Produttive” Girolamo Turano per riferire in merito alle possibilità di consentire alle attività di ristorazione e ai bar la possibilità di servizio ai tavoli, compatibilmente con le misure di distanziamento sociale e per la riapertura anticipata delle attività di servizi alla persona quali, parrucchieri, barbieri e centri di bellezza.

A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare “Attività Produttive” Mario Caputo, accogliendo le richieste formulate dai rappresentati delle categorie produttive, che hanno segnalato lo stato di gravissima crisi economica, divenuta incompatibile con i tempi previsti dalle ordinanze emanate dal Governo nazionale e regionale. Alla audizione saranno presenti i rappresentanti regionali e provinciale di Confcommercio, Confartigianato e delle altre associazioni in rappresentanza delle categorie interessate.

“Sono grato - ha aggiunto Mario Caputo - al presidente della Commissione Orazio Ragusa per avere tempestivamente accolto la mia richiesta di audizione dell'assessore Girolamo Turano. Sarà una occasione importante per consentire ai rappresentanti regionali e provinciali dei Commercianti e degli Artigiani di potere rappresentare al Parlamento ed al Governo lo stato di crisi che sta coinvolgendo in maniera drammatica il tessuto commerciale e artigianale dell'isola. La apertura delle attività di ristorazione, con il solo servizio di asporto - ha aggiunto Mario Caputo - anche se certamente importante, non può rappresentare quella risposta in termini di ripresa economica, tanto attesa dai nostri operatori. Così come risulta inopportuna la decisione di rinviare ulteriormente le attività legate ai sevizi alla persona come sale da barba, e centri estetici e di bellezza. Sono convinto che le proposte che giungeranno dalle categorie interessate saranno condivise dal Governo e dall'Assessore Turano. Alla fine della audizione - ha concluso Mario Caputo - la Commissione Attività Produttive elaborerà un documento che verrà sottoposto al Parlamento , in termini di urgenza. Ritengo che sia questo il percorso per dimostrare come la Istituzione parlamentare e' concretamente vicina al mondo produttivo siciliano "