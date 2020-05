Coronavirus, l’associazione dei Combattenti abbona le quote di marzo, aprile e maggio

Lo ha stabilito il consiglio d’amministrazione del sodalizio

MONREALE, 5 maggio – Sono trascorsi quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 che sta mettendo in difficoltà l'Italia, gli italiani e non solo.

Ognuno a suo modo cerca di fare la sua parte per supportare gli italiani in grave difficoltà ed aiutare tutti ad uscire il prima possibile da questa pandemia.

In ragione delle difficoltà socio-economiche derivante dall'emergenza sanitaria legata al coronavirus, il consiglio d'amministrazione dell'associazione Mutua Fraternita dei Combattenti, sezione di Monreale, presieduta dal dottore Filippo Di Fazio, ha stabilito di non riscuotere le quote mensili relative al periodo che va dal 1 marzo al 31 maggio 2020.

Resta inteso che eventuali quote mensili versate dai soci anticipatamente relative ai mesi di marzo, aprile e maggio,verranno rimborsate.

“Il consiglio d'amministrazione – si legge in una nota – auspica che al più presto il coronavirus venga debellato e si possano riprendere al più presto le normali attività socio-ricreative”.