Viabilità, presto i lavori per la sistemazione della SP30 di Grisì

Gli interventi ammonteranno a 910 mila euro

MONREALE, 5 maggio – Sembra essere tutto pronto per aggiudicare la gara che servirà ad effettuare i lavori di sistemazione della SP 30, la strada che conduce alla frazione di Grisì, da troppo tempo, ormai in condizioni di estremo disagio.

A renderlo noto è la città metropolitana di Palermo, che ha destinato 910 mila euro per i lavori che – si spera – dovranno porre fine agli innumerevoli disagi dei tanti pendolari, che fanno continuamente la spola fra la borgata e la zona più vicina al capoluogo.

La SP30, tra l’altro, diventa teatro di vere e proprie inondazioni in occasione di nubifragi, che in diverse circostanze hanno isolato la frazione, rendendola inaccessibile.

"Malgrado l’emergenza coronavirus – afferrma il responsabile della direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo Salvatore Pampalone – la Città Metropolitana di Palermo è pronta alla consegna dei lavori su sei strade provinciali per un ammontare di 3.914.300 euro".

"Definito con la direzione Appalti e Contratti l’iter amministrativo iniziato con la manifestazione d’interesse del settembre 2019, acquisendo tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione dei contratti - si legge nel comunicato -. Superato anche l’impasse connesso al Covid-19, è stato infatti aggiornato il documento della sicurezza tenendo conto che nei cantieri si devono adottare accorgimenti atti ad evitare i contagi".

“Sono pronte per essere concluse altre tre gare - conclude la nota di Palazzo Comitini - anche queste previo l’aggiornamento dei documenti della sicurezza, con la sottoscrizione dei contratti. Si sbloccano così lavori per altri 2.070.000 euro che riguarderanno, nel dettaglio SP 47: 600.000 euro; EC 22: 560.000 euro; SP 30: 910.000 euro".

Soddisfazione hanno espresso il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono ed alcuni rappresentanti della politica grisiota, tra cui l’assessore ai Servizi Ambientali, Totò Grippi, il consigliere comunale Giulio Mannino, l’ex consigliere provinciale, Giovanni Palma, il presidente della frazione Francesco D’Amico, che “ringraziano gli uffici della Città Metropolitana per l’attenzione rivolta al territorio”.

Ecco, infine, i cantieri e il rispettivo ammontare dei lavori che si apriranno nei prossimi giorni:

- SP 134: 340.000 euro

- IC 24: € 449.300 euro

- SP 27-SP 33: 350.000 euro

- SP 52-SP 60: 825.000,00

- SP 47bis: 1.150.000 euro

- SP 64: 800.000 euro

Totale opere: 3.914.300 euro