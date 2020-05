Panifici, si va verso l’apertura anche di domenica

Lo conferma il sindaco Arcidiacono. Decisive le consuete modalità di acquisto

MONREALE, 7 maggio – Panifici aperti anche la domenica? Sembra proprio di sì. A confermarlo è il sindaco Alberto Arcidiacono che propende per questa scelta, nella considerazione che l’acquisto del pane, peraltro consentito negli altri giorni della settimana, non comporta consumo “in loco”.

Chi va a comprare il pane, infatti, che lo faccia di lunedì, di martedì o in qualunque altro giorno della settimana, non sosta all’interno dell’esercizio commerciale, ma subito dopo aver concluso il suo acquisto, solitamente della durata di pochissimi minuti, va via per consumarlo a casa.

Proprio questa modalità ha fatto propendere, pertanto, l’amministrazione comunale ad autorizzare la vendita anche la domenica.

Resta inteso, peraltro, che gli esercenti sono obbligati a rispettare tutte le norme di sicurezza, relative alla protezione con guanti e mascherine ed al distanziamento sociale.