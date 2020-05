Monreale, salita delle Croci: smaltiti i rifiuti lungo l’edicola votiva

Installata inoltre una statuetta sacra. Il coordinatore della New System, Fabio Adimino: “ Confido nel senso civico dei cittadini ”

MONREALE, 12 maggio – Questa mattina è avvenuta la rimozione dei rifiuti posti davanti a un’edicola votiva lungo la salita delle Croci – ad angolo con via Baronio Manfredi – quale punto di raccolta indifferenziata illecita causata dall cattivo senso civico di alcuni cittadini che insistono ad inquinare una via percorsa annualmente da centinaia di pellegrini per la “Via Crucis”, trasformandola in una discarica a cielo aperto.

Fortunatamente tutto questo è stato scongiurato grazie agli abitanti del quartiere, grazie all'iniziativa lanciata da Liliana Patellaro con Salvo Giangreco – consulente del Sindaco per la promozione delle Attività Produttive e Sportive del comune di Monreale – ed i volontari Benedetto e Filippo Casamento, il coordinatore della ditta New System, Fabio Adimino, in sinergia con alcuni residenti.

Oltre alla rimozione dei rifiuti è stata aggiunta una statuetta sacra figurante la Vergine, perfettamente installata su un blocco di tufo attraverso una bacchetta semi annegata al centro di base della scultura, impedendo la possibile rimozione. Frattanto, la zona interessata, è stata successivamente adornata da una decina di piante di ogni tipo offerte gentilmente da “Medinilla Flowers” e concesse in mattinata agli stessi volontari.

“Il mio appello è rivolto al buon senso e al rispetto delle regole da parte di ogni cittadino – afferma Adimino – e chiedo pertanto di evitare questi cumuli di spazzatura che, oltre ad essere un ostacolo per i passanti e un pessimo biglietto da visita per i turisti, con l’inizio della buona stagione e quindi delle elevate temperature renderebbero l’aria irrespirabile”.