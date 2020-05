''Giò e Delizie'', il nuovo negozio di prodotto campani

L’inaugurazione si è tenuta oggi in maniera privata

MONREALE, 12 maggio - Si è tenuta oggi nel primo pomeriggio l’inaugurazione del negozio di prodotti Campani “Gio’ e delizie” sito in via Pietro Novelli. Nonostante il periodo di enormi difficoltà i proprietari hanno trovato la forza di aprire e di effettuare una piccola inaugurazione, ospite il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha compiuto l’usuale “taglio del nastro”. Assieme a lui la proprietaria Angela Rosario e il consulente Salvo Giangreco.

“Il nome del negozio – afferma la proprietaria – nasce dall’unione della parola usata comunemente per chiamare una persona che ci sta a cuore ‘ Gio’ ’ e dalla parole ‘ Delizie’ che sono quelle cose che idealmente parlando diamo alle persone a noi care.

L’esercizio fonda la sua attività principalmente su prodotti tipicamente campani come i formaggi di bufale e molte altre cose, provenienti da un caseificio casertano, ma non mancano le specialità e i formaggi siculi.