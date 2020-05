Dal Friuli alla Sicilia, dalla guerra al Coronavirus: i 100 anni di nonna Nella, friulana ma siciliana d’adozione

Il suo segreto? La settimana enigmistica sempre in mano per allenare la mente e un bicchierino di Picolit al di’, da buona friulana

MONREALE, 14 maggio – La sua vita è stata davvero come un film: nata nel 1920 a Tarcento(il paese della Birra Moretti) da Cesira Zacomer ed Enrico Toffoletti, terza di 4 sorelle Nina, Dea e Lidia) e 1 fratello Teodoro, rimasta orfana a 15 anni ha iniziato a lavorare giovanissima in fabbrica e durante la guerra ha conosciuto il suo futuro sposo, soldato in missione in Friuli.

Di episodi “bellici” ne ha vissuti e raccontati tanti ai suoi nipoti e pronipoti: dai bombardamenti, alla questione triestina, l’annessione di Zara alla Jugoslavia, la storia dei partigiani, la Resistenza....... Ha attraversato un secolo vivendo sulla sua pelle i più importanti fatti storici fino ad oggi, Coronavirus compreso.

E fu proprio l’amore che la unì a quell’uomo siciliano, che poi divenne suo marito, a diventare il filo conduttore della sua esistenza. Con Joseph (detto Gio’) Sciortino, monrealese, nato a New York, ha avuto tre figli - Franca, Liliana e Toni - sette nipoti e ben 12 pronipoti (di cui tre si laureano quest’anno!).

Dal Friuli per amore catapultata nella Sicilia alla fine degli anni ‘40,nel ‘50 inizierà la loro avventura “americana” fino agli inizi degli anni’60, quando torneranno a Palermo, nel periodo del boom economico ed insieme faranno “fortuna” e costruiranno le basi per un futuro florido. Nonna e madre amorevole, super presente, ottimista, positiva, ottima cuoca (il suo strudel non si dimentica facilmente) da cinque anni è tornata a vivere a Monreale vicino ai suoi figli.

Per i suoi 100 anni avrebbe voluto una festa da ballo, ma non potrà essere accontentata e, causa “quarantena”, dovrà spegnere le candeline con i “congiunti” più intimi. Ma lei non si scoraggia, esempio di forza e resilienza per tutti, sempre “lucida” e allegra brinderà alla salute nonostante tutto. La festa per le tre cifre è solo rimandata......

La redazione di Monreale News si unisce a tutti i familiari per porgere i più fervidi auguri a “nonna Nella”.