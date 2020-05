Coronavirus: Asca, la chiusura è a tempo indeterminato

Ne dà notizia il presidente del sodalizio, Nino Terzo

MONREALE, 16 maggio – Resterà chiusa a tempo indeterminato l’associazione socio culturale Asca di Monreale. Ne dà notizia il presidente del sodalizio Nino Terzo, che si rivolge ai soci e dà loro appuntamento a tempi migliori.

“Il presidente – si legge in una nota – informa i signori soci su quanto segue. In merito alla riapertura della sede, l'associazione - causa, ancora, l'emergenza del Covid 19, - continuerà a rimanere chiusa a tempo indeterminato. Si potrà riparlare di una "eventuale" riapertura - prosegue Terzo – non appena, da parte del Governo nazionale, verranno diramate norme certe e modalità chiare e rassicuranti che, in avvenire riguarderanno, appunto, le attività sociali da svolgere ed il nostro nuovo modo di stare insieme, sollevando, così facendo, da ogni responsabilità - civile e penale, (in caso di contagio o diffusione dell'epidemia all'interno del centro) colui il quale si trova a gestire l'associazione”.