Cade dalla scala, in coma 38enne monrealese

È successo a Palermo. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva a Villa Sofia

MONREALE, 18 maggio – Brutto incidente sul lavoro per un 38enne monrealese. Francesco Lo Iacono, impegnato in operazioni di giardinaggio, è caduto oggi dalla scala a Palermo, proprio mentre stava lavorando, riportando diverse ferite, alcune delle quali alla testa.

Lo Iacono è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Villa Sofia, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva, in condizioni giudicate molto preoccupanti. Al momento, infatti, l’uomo è in coma con alcune fratture. Sul posto si è recata pure la polizia scientifica per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Francesco Lo Iacono, sposato, un figlio, è pure uno dei confrati del Santissimo Crocifisso.