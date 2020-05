250 mascherine per operatori ecologici, carabinieri e over 65 monrealesi di Grisì

A donarle la chiesa evangelica della frazione

MONREALE, 23 maggio – In un momento di grande difficoltà a reperire presidi e soprattutto mascherine, la chiesa evangelica della frazione di Grisì ne ha donato 250 al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e al consigliere comunale Giulio Mannino. L’obiettivo della donazione é quello di mettere questo materiale a disposizione degli operatori ecologici, carabinieri e cittadini over 65 che sono residenti nella frazione di Grisì.

“Attraverso questa donazione - hanno dichiarato i rappresentanti della chiesa evangelica - vogliamo esprimere la nostra gratitudine al sindaco Arcidiacono che in questa emergenza Covid-19, ha dimostrato grande umanità e senso dell'istituzione. Infine un ringraziamento particolare al consigliere comunale Giulio Mannino e a tutta la squadra governativa di Grisì che in questa pandemia è sempre stata presente in ogni iniziativa per tutelare la salute e la sicurezza di tutti noi”.

L’Amministrazione ha ringraziato i rappresentanti della chiesa evangelica per l’atto di solidarietà e generosità nei confronti della cittadinanza.