Monreale, cede l’asfalto in via Taormina, pericolo per l’incolumità

Si è creata una buca di circa 30 centimetri di diametro, profonda più di un metro. LE FOTO e IL VIDEO

MONREALE, 24 maggio – Intervenire con estrema urgenza, prima che possano nascere guai seri e ci si possa prendere qualche dispiacere. Occorre in via Taormina, alle spalle di via della Repubblica, dove ha ceduto l’asfalto e si è creata una buca dal diametro di circa trenta centimetri.

La buca, come dimostrano il breve video che abbiamo girato e le foto a corredo di questo articolo, ha una profondità di circa un metro. Quanto basta perché qualcuno inavvertitamente possa metterci un piede, soprattutto buio. Peggio ancora, se qualche vettura, considerato che la zona è altamente trafficata, ci infili una ruota.

Il rischio è quello che la buca diventi un vero e proprio cratere, con conseguenze nefaste per l’incolumità di eventuali passanti.

Un cittadino solerte ha già effettuato la segnalazione e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al di là di una provvisoria messa in sicurezza provvisoria, utile ad evitare pericolosi incidenti, è necessario intervenire in maniera definitiva, riempiendo l’enorme vuoto che si è venuto a creare sotto l’asfalto.