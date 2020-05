Riqualificazione Quartiere ''Carmine'': al via le procedure di gara

Determinata l'approvazione degli atti di gara per l'appalto dei lavori

MONREALE, 28 maggio – Procede l'ter amministrativo che porterà alla realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale del quartire "Carmine" di Monreale. Si tratta di un intevento molto atteso che, come ricordiamo, ha visto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel mese di settembre dello scorso anno per un importo complessivo di 3.904.775,46 euro, di cui 3.800.000 finanziati dalla Regione Siciliana grazie alle risorse del FSC 2014-2020 e 104.775,46 euro a carico del bilancio comunale.

Il via libera alla prosecuzione delle procedure amministrative era giunto lo scorso 17 dicembre da parte del dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana che, dopo l'approvazione del quadro economico del progetto, ha così demandato al Comune di Monreale l'incarico di dare avvio all'appalto dei lavori e di occuparsi della realizzazione dell'opera.

Lo scorso 8 maggio il dirigente comunale dell'area Pianificazione del territorio ha così di fatto dato avvio all'iter amministrativo per la relativa gara d'appalto, mentre la procedura di gara sarà svolta dall'U.R.E.G.A., ovvero l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici.

Si aggiunge adesso un nuovo tassello importante con la determinazione dell'approvazione degli atti di gara e la trasmissione del relativo provvedimento all'U.R.E.G.A di Palermo per la realizzazione di questo importante intervento di riqualificazione urbana per il centro storico di Monreale.