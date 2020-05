''Patto per il Sud'', la Regione finanzierà la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni

''Patto per il Sud'', la Regione finanzierà la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni

Decreto di finanziamento pubblicato dall ’ assessore Falcone. Caputo (FI): “ Un intervento che consentirà di migliorare la viabilità in decine di comuni siciliani con popolazione fino a 2000 residenti ”

PALERMO, 28 maggio – L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone (FI) dopo avere avuto il via libera dalle competenti commissioni legislative e dalla giunta di Governo ha pubblicato il decreto di finanziamento che consentirà decine di Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti – molti dei quali in Provincia di Palermo – di potere realizzare interventi di messa in sicurezza delle strade comunali.

Si tratta di un consistente intervento realizzato con i fondi derivanti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia relativo agli anni compresi tra il 2014 e il 2020. Tale intervento di finanziamento è stato reso possibile attraverso una recente rimodulazione e riprogrammazione delle risorse economiche provenienti dal “Patto per il Sud”. Gli uffici dell'assessorato alle Infrastrutture hanno fatto un monitoraggio delle richieste pervenute e dei progetti esecutivi cantierabili senza ulteriori ritardi . "Bisogna dare atto - ha dichiarato Mario Caputo - all'Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, di avere assicurato una forte risposta alle richieste che erano giunte dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti, finalizzate a realizzare interventi per la messa in sicurezza della viabilità comunale. Tanti sindaci - ha continuato Mario Caputo - avevano rappresentato gli enormi disagi derivanti dalle disastrose condizioni delle strade interne comunali e la impossibilità di realizzare opere di manutenzione ordinaria stante la assenza di risorse. Con questo importantissimo intervento sarà possibile migliorare in tempi brevi la viabilità in gran parte della provincia di Palermo oltre che in molti comuni siciliani. Sono queste le risposte che la politica e le Istituzioni regionali devono assicurare al territorio".