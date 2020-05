Bivio Ferreri, spariscono le telecamere, gli incivili tornano all’opera

Nuovamente cumuli di rifiuti, dopo alcuni giorni di tregua

MONREALE, 30 maggio – La telecamera che era stata piazzata alcuni giorni fa all'inizio di via Linea Ferrata nell’ex rotatoria che immetteva nella galleria che portava nella via Strada Ferrata, nota come bivio Ferreri, dalla nottata di tre giorni fa è sparita.

Ad affermarlo sono alcuni residenti della zona che lamentano ancora una volta la presenza di grossi cumuli di rifiuti, dopo alcuni giorni di “tregua” da parte degli incivili. La presenza di rifiuti che nei giorni scorsi era quasi nulla grazie alla presenza della telecamera, aggiungono, già ad oggi è molto corposa. Ancora una volta l'inciviltà delle persone che abitavano in questo comune è venuta fuori Forse il posizionamento della telecamera a pochi metri d'altezza dal suolo ha contribuito, , alla semplice rimozione della stessa. “Nessuno ne ha fatto menzione – ci fanno sapere – Questa è la triste storia di via Linea Ferrata, abbandonata a se stessa e all'inciviltà di chi approfitta per peggiorare la situazione.