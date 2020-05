Vasi floreali a piazzetta Vaglica

Questa mattina l ’ installazione delle piante, adornata la zona pedonale. LE FOTO

MONREALE, 30 maggio – Cancellato il grigiore uggioso insistente sulla cittadina normanna, contemporaneamente alla “fase 1”, Monreale è pronta ad accogliere nuovamente il sole e con lui i colori della natura. Con l’importante allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica, in questa seconda fase inoltrata, si cerca di ripartire in modo graduale, con gli esercenti locali – cuore pulsante della città – che tendono, a proprie spese e nonostante la grave crisi subita, a contribuire per restituire alla comunità un sorriso, assecondando con entusiasmo le iniziative dell’amministrazione comunale.

Abbellire attraverso una composizione floreale alcune superfici del centro storico può soltanto suscitare, tra il pubblico passante, emozioni positive: è questo ciò che ha spinto i titolari de “I fiori di Lulù” – Luisa Grimaudo e Fabio Arena – ad accogliere la lodevole proposta del comandante Luigi Marulli, adornando il limite del tratto pedonale di via Roma, attigua alla piazzetta Vaglica assecondando, attraverso un ritmo di vasi, la direzione delle strisce pedonali che invitano, i pedoni, ad accedere alla via Santa Maria Nuova.

“Quando il Comandante mi ha proposto di realizzare questo addobbo – afferma Arena – non ho esitato neanche un secondo ad accettare. Se possiamo dare un contributo, lo facciamo volentieri. Ben vengano queste iniziative e siamo pronti ad accoglierne altre”.