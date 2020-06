Grisì, sopralluogo per la messa in sicurezza della frazione

Condizioni compromesse da violenti nubifragi

MONREALE, 1 giugno – Si è svolto questa mattina a Grisi il sopralluogo tecnico per d l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della frazione. All’incontro, presieduto dal sindaco Alberto Arcidiacono, hanno preso parte, fra gli altri, Il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore Salvatore Grippi il consigliere Giulio Mannino e il progettista dei lavori ingegnere Mirko Maenza.

“Questo intervento di somma urgenza - ha dichiarato Arcidiacono - servirà a ripristinare le condizioni di sicurezza del centro abitato di Grisi che erano state compromesse lo scorso mese di settembre a causa di un nubifragio che aveva provocato numerosi danni”.

Soddisfatto per l’avvio dei lavori il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, secondo il quale “la tempestività della Protezione civile regionale, consentirà di potete ricreare nella frazione maggiori condizioni di sicurezza e di creare altre infrastrutture e servizi per una maggiore qualità della vita dei residenti di Grisì”.

L’importo dei lavori stimato in 1.414.000 mila euro, vera finanziato dalla Protezione civile regionale. Il progetto prevede la sistemazione idrica per raccoglimento acque meteoriche e rifacimento delle relative strade interessate”.