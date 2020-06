Chiostro di Monreale, quasi 150 visitatori tra l’1 e il 2 giugno

Hanno sfruttato l’iniziativa della Regone “#Laculturariparte”

MONREALE, 3 giugno – Sono stati esattamente 144 i visitatori che tra l’1 e il 2 giugno si sono recati al Chiostro dei Benedettini di Monreale, sfruttando l’iniziativa dal titolo #Laculturariparte, voluta dall’assessorato regionale ai Beni Culturali, che prevedeva la gratuità dell’ingresso mediante una prenotazione.

Un risultato che, sommato a quello di numerosi altri siti monumentali e museali, alla Regione definisicono un “Boom di presenze”. Sono state 9.791 le persone che hanno visitato, durante il ponte festivo, i luoghi topici della storia e dell'arte, riaperti al pubblico dopo la lunga pausa determinata dall'emergenza Covid.

Un numero ragguardevole, afferma auna nota dell’assessore Samonà, se si considera che la riapertura è soggetta al contingentamento degli ingressi con numeri limitati e ridotti nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di protezione previste per il contenimento del Coronavirus e che anche in Sicilia, fino ad oggi, sono stati chiusi gli accessi per contenere il rischio contagio.



“Siamo davanti a numeri straordinari tenuto conto - afferma Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - che si riferiscono ad un turismo esclusivamente regionale. C'è sete di conoscenza e di cultura. La quarantena, cui tutti siamo stati soggetti in questi mesi, ha fatto scattare un forte desiderio di riappropriarci della nostra vita e della nostra storia. I musei, i parchi e i luoghi caratterizzanti della cultura in Sicilia rappresentano il nostro cuore pulsante. Ripartire da questi luoghi vuol dire ricominciare a parlare la lingua dei nostri avi, degli uomini e delle donne che hanno reso grande la nostra Isola. Dobbiamo continuare su questa strada già intrapresa dal Governo regionale – continua l'assessore Samonà – perché solo attraverso la consapevolezza di chi siamo stati possiamo costruire il nostro futuro”.

Un pubblico ordinato e attento che si è avvantaggiato della possibilità di effettuare le prenotazioni on-line al sito https://youline.eu/laculturariparte.html e che, in questo modo, ha consentito di gestire al meglio il flusso di visite riducendo quasi a zero il potenziale rischio di assembramenti e lunghe code. Gli ingressi - che saranno gratuiti fino al 7 giugno - da oggi, grazie panche all'ordinanza n. 22 del presidente della Regione torneranno ad essere aperti anche a un turismo nazionale e internazionale.



Da oggi, come preannunciato nei giorni scorsi, torneranno visitabili altri sei siti: Museo archeologico di Palazzo Varisano di Enna, Museo Archeologico Regionale di Gela, Area archeologica Bagni Greci di Gela, Museo archeologico di Marianopoli, Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, Complesso Minerario Trabia Tallarita.

Si ricorda che fino a domenica 7 giugno l’ingresso ai luoghi della cultura resterà gratuito fatto salvo l'obbligo di prenotazione online al sito https://youline.eu/laculturariparte.html, un sistema di gestione dei visitatori totalmente informatizzato messo gratuitamente a disposizione da un’azienda che sponsorizza l’iniziativa.