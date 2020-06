Rifiuti cimiteriali, affidato il servizio di smaltimento

Se ne occuperà ''L'Ammiraglia Recuperi Ambientali''

MONREALE, 4 giugno – È stato ufficialmente approvato, con determinazione dirigenziale a firma dell'ingegnere Maurizio Busacca, l'affidamento alla ditta "L'Ammiraglia Recuperi Ambientali" il servizio di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Opera ritenuta necessaria non solo in virtù della natura "speciale" di questa particolare tipologia di rifiuti - provenienti da processi di estumulazione ed esumazione - ma anche urgente perché atta a scongiurare possibili inconvenienti di carattere igienico sanitario.

Lo scorso 11 marzo è dunque arrivata la risposta definitiva del geometra comunale Benedetto Sciortino al preventivo proposto dalla stessa ditta. Risposta che ha dato seguito, successivamente, all'impegno da parte del Comune di 5 mila euro per l'affidamento di tale servizio.