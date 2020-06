Monreale, torna a riunirsi il Consiglio comunale

Seduta in programma per lunedì 15 giugno alle 17.30

MONREALE, 5 giugno – Dopo l'interruzione dei lavori consiliari in presenza a causa dell'emergenza coronavirus, torna a riunirsi il consiglio comunale di Monreale. La seduta, prevista per lunedì 15 giugno alle 17.30, presenta un ricco ordine del giorno che vedrà in prima istanza la trattazione di interrogazioni ed interpellanze da parte dei consiglieri comunali.

Tra i punti in trattazione spicca la votazione di due importanti variazioni al bilancio provvisorio del 2020 per quanto riguarda in particolare i contributi ricevuti dalla Regione siciliana per assicurare beni di prima necessità a causa dell'emergenza Covid-19.

Di seguito si parlerà di adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'anno 2020 e dell'approvazione di un nuovo regolamento comunale sulle sale giochi. Tra gli ordini del giorno figura il bando esplorativo per il declassamento dei lotti di terreno da edificabili ad agricoli e l'ampliamento del centro unico di prenotazioni anche all'Arnas Civico; infine verrà trattato il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio. In agenda pure le problematiche idriche della frazione di Pioppo.