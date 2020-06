Protezione Civile, il Comune ricorre al fondo di riserva

La giunta municipale ha deliberato il relativo prelevamento

MONREALE, 6 giugno - Al fine di assicurare interventi di salvaguardia e protezione civile sul territorio comunale, la giunta municipale ha deliberato, su segnalazione del dirigente competente Maurizio Busacca, il prelevamento dal fondo di riserva comunale per 18.000 euro per impinguare la dotazione finanziaria del relativo capitolo del bilancio comunale.

Come normativamente previsto, infatti, è l'organo esecutivo a deliberare eventuali prelevamenti dal fondo in casi in cui si verifichino necessità urgenti di bilancio per cui le dotazioni degli interventi risultino insufficienti per garantire attività indispensabili per l'ente, il cui mancato avvio potrebbe deteminare un danno.

Grazie alla deliberazione assunta sarà quindi possibile per il Comune rinsaldare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio destinato agli interventi di protezione civile; adesso seguirà la comunicazione all'organo consiliare così come previsto dal vigente regolamento di contabilità.