Storia di un volontariato non apprezzato

Vaso danneggiato, sporcizia e atti vandalici: ancora un intervento dei ragazzi di “ Basta crederci ” . LE FOTO

MONREALE, 8 giugno – È fin troppo semplice restituire plausi a chi, da giorni – dopo una serie di interventi nel territorio, interrotti dall’emergenza pandemica – insiste imperterrito ad operare attraverso essenziali strumenti per garantire un certo decoro alla cittadina monrealese.

Fin troppo facile, risulta invece, non apprezzare l’azione di volontariato espressa dagli stessi ragazzi – quelli di “Basta crederci” – che stamattina, durante le operazioni di bonifica tra le vie normanne, programmate dall’amministrazione comunale, hanno constatato insieme al segretario della Pro Loco Monreale Piero Faraci, diverse situazione spiacevoli, in alcuni tratti laddove erano riusciti – di recente – a migliorarne le condizioni. Un passo avanti, due – o forse più – indietro.

Dunque, in ordine sparso: ricordate i vasi installati sul tratto che inquadra il percorso pedonale formulato recentemente dalla stessa amministrazione, attigua al suolo pubblico occupato dai rispettivi esercenti? Bene, proprio questa mattina, è stato possibile riscontrare che uno dei contenitori è stato danneggiato fortemente. È di sabato mattina, invece, l’intervento fatto presso largo Padre Pio. Tutto inutile: a distanza di 48 ore, ritroviamo nuovamente mozziconi, rifiuti di ogni genere e piante danneggiate all’interno delle aiuole. Come se non bastasse, una delle panchine installate a settembre del 2018 presso la piazzetta inquadrata dal palazzi porticati di via Venero, risulta ad oggi compromessa per via di un elemento ligneo spezzato lungo l’estremità.

Tuttavia, con un po’ di rammarico e con quella voglia di fare sempre più forte e convincente, prosegue ugualmente l’impegno dei volontari nel territorio, tra applausi e atti incivili.