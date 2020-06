I volontari di Protezione Civile il braccio forte dell’assistenza durante la pandemia

Oggi l’encomio dell’amministrazione

MONREALE, 8 giugno - Nella mattinata odierna, il sindaco Alberto Arcidiacono accompagnato dall’assessore Nicola Taibi e dal funzionario di Protezione Civile Filippo Modica, ha voluto incontrare e ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che in questi mesi di pandemia hanno dato il loro notevole contributo al superamento della fase emergenziale, mettendo, se il caso, pure a repentaglio la loro stessa salute a beneficio della comunità.

I volontari, lo ricordiamo, durante il periodo di picco della curva epidemiologica sono andati pure a distribuire uova di pasqua ai bambini del paese, ma soprattutto a consegnare beni di prima necessità a chi a causa della perdita del lavoro purtroppo non poteva permetterseli.

L’incontro si è tenuto fra la commozione di molti volontari, che non sono riusciti a trattenere le lacrime, ricordando quel triste periodo del quale, grazie anche al loro aiuto, abbiamo solo il ricordo.

Il sindaco Arcidiacono ha annunciato, inoltre, che in sinergia con la Protezione civile cercherà di presidiare il territorio in vista di eventuali nuove ondate, e di ordinare altri mezzi destinati ad aiutare un numero maggiore di famiglie.

Al termine dei ringraziamenti da parte dei rappresentanti dell’amministrazione ha preso la pa-rola il presidente dell’associazione di volontariato di Protezione Civile “Overland”, Damiano Leccadito, anch’egli molto provato, che ha ringraziato tutti i volontari che hanno dato una mano , l’amministrazione cha ha avuto un ruolo essenziale, affermando che, gli addetti avrebbero voluto fare anche di più, nonostante siano riusciti a consegnare beni di prima necessità a 75 famiglie al giorno.