Monreale, in arrivo pannelli di plexigass per gli uffici comunali in front office

La fornitura riguarderà 60 schermi parafiato

MONREALE,9 giugno – Nell'ambito delle operazioni di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, anche il Comune di Monreale si attrezza per la tutela dei dipendenti impegnati nelle attività di front office.

Così il il Comune di Monreale ha proceduto all'acquisto di 60 schermi protettivi in plexigass che serviranno a garantire le condizioni di salute dei dipendenti impegnati nelle attività di front office del Comune ed anche a tutela della relativa utenza.

Della fornitura, al termine della procedura esperita dai competenti uffici comunali, si occuperà la ditta tipolitografia Paruzzo di Caltanissetta per un importo complessivo di 3.000 euro oltre iva, che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso tra le aziende interpellate dal Comune.

I pannelli saranno consegnati in tempi rapidi al Comune così da poter assumere tutte le precauzioni possibili per assicurare lo svolgimento delle operazioni di ricevimento pubblico dei cittadini in assoluta sicurezza