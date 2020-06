Si è spenta stamattina Francesca Autovino Nespola, una vita da ricamatrice

Per anni ha fatto scuola a tantissime donne che si avvicinavano a questa antichissima arte

MONREALE, 9 giugno – Si è spenta stamattina, all’età di 93 anni, la signora Francesca Autovino Nespola, vedova Renda, nota a Monreale con il solo appellativo di “Nespola”.

Circondata dall’affetto dei suoi familiari, due figlie e tre splendidi nipoti, la signora Franca si è spenta serenamente lasciando un vuoto affettivo in chi l’ha conosciuta e ha avuto il privilegio di essere stata da lei instradata verso un un’arte tanto antica quanto affascinante: quella del ricamo.

La “Nespola”, infatti, era nota a Monreale come esperta ricamatrice e, come tale, aveva fatto “scuola” a tante giovani donne che hanno avuto voglia di cimentarsi con le tecniche del decoro a mano della biancheria del corredo e non solo.

Le ragazze che hanno avuto modo di vederla all’opera, anche a distanza di anni, la descrivono come una donna gentile, affettuosa, paziente e generosa nell’elargire consigli e aiuti. Le sue lavorazioni, che lei curava in tutti i dettagli, dal disegno iniziale fino al ricamo finito, erano così richieste da costituire un marchio sicuro per chi si accingeva a fare il “corredo”.

Con la morte della signora Franca si conclude un capitolo di storia di arti e tradizioni locali, un capitolo in cui il ricamo era un lusso cui nessuno sapeva rinunciare; un capitolo in cui il tempo scorreva lento e ci si fermava ad apprezzare la bellezza di un manufatto; un capitolo in cui il tramandare le tradizioni da una generazione all’altra passava dalle mani di donne forti e generose come la “Nespola”.

I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale.



Ai familiari della signora Francesca Autovino Nespola le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.