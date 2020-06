Pioppo, perde il controllo dell’auto e cappotta finendo su un’altra macchina

Ferito un giovane di 27 anni, trasportato all’ospedale

MONREALE, 11 giugno – Un incidente stradale si è verificato oggi, poco dopo le 13, a Pioppo, lungo la strada provinciale, nel cuore del centro abitato. Un ragazzo di 27 anni, R.S. al volante di una Fiat 500 ha perso il controllo della sua vettura mentre procedeva in direzione Monreale, andando a finire su una macchina parcheggiata.

Sconosciute, al momento, le cause dell’impatto, che è avvenuto in maniera del tutto autonoma, sulle quali adesso indagano i carabinieri della stazione locale, intervenuti prontamente sul posto.

A seguito dell’incidente, al termine del quale l’auto è cappottata, fortunatamente il giovane non sembra avere riportato conseguenze estremamente gravi, anche se è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’automobilista dalla sua vettura. Il giovane, che sarà sottoposto agli esami di rito, è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo per essere visitato.