Altofonte, a rischio turnazione l'erogazione idrica

Si prevede una possibile turnazione idrica in caso di persistenza delle attuali condizioni meteorologiche

ALTOFONTE, 13 giugno – Le scarse precipitazioni hanno avuto un effetto non proprio favorevole per il territorio di Altofonte, dove le due sorgenti "Santa Maria" e "Fontana Rossa" ad oggi presentano un livello idrico insufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno delle utenze cittadine.

Pertanto, il Comune con un avviso ha informato la cittadinanza che l'erogazione idrica, qualora le condizioni meteorologiche attuali dovessero persistere, sarà soggetta a possibili interruzioni. Per questo sarà necessario ricorrere presumibilmente ad una prossima turnazione, che - fa sapere il Comune - verrà tempestivamente comunicata previa interlocuzione tra l'ufficio di competenza e l'amministrazione comunale.

Sono comunque in esame tutte le possibili soluzioni al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione idrica, anche in considerazione della non prevedibilità dei fenomeni meteorologici, che hanno una refluenza non indifferente su quest'ultima.

L'invito è rivolto anche alla cittadinanza affinchè si attui un utilizzo responsabile delle risorse idriche per cui nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni in merito.