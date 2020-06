San Martino, verrà riattivato il presidio delle guardie forestali

La decisione al termine di un incontro con l'assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro

PALERMO, 16 giugno – Verrà riattivato il presidio delle guardie forestali regionali di San Martino delle Scale. La decisione è stata annunciata stamattina al termine di un incontro che si è tenuto a palazzo d’Orleans alla presenza dell'assessore al Territorio Toto Cordaro, del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e dei vertici del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Il presidio consentirà un controllo più celere ed efficace del territorio, soprattutto alla vigilia della stagione estiva che, come è noto, è spesso funestata da diversi interventi criminali, con i quali vanno in fumo diversi ettari di bosco.

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono dichiara :”Ringrazio il Presidente della Regione Musumeci per avere mantenuto gli impegni presi lo scorso anno ,in occasione del grave incendio che aveva mandato in fumo gran parte, riattivando il presidio di San Martino delle Scale, che rappresenta un servizio utile per il controllo e la salvaguardia del Patrimonio boschivo “.

“Un segnale di attenzione concreto e tangibile da parte del Governo regionale al nostro territorio – afferma il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – in seguito ai drammatici incendi che continuano a devastarlo. Le parole di vicinanza espresse dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro si sono trasformate in fatti, perché è chiaro che soltanto il presidio dello Stato nel territorio potrà fermare le azioni criminali dei piromani".