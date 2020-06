Gli esami di maturità, il primo appuntamento con l’età adulta

Il sindaco Alberto Arcidiacono rivolge un in bocca al lupo ai maturandi

MONREALE, 16 giugno – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono alla vigilia degli esami di Maturità ha inviato un messaggio augurale agli studenti per gli esami di Stato .“L'ultimo anno di liceo – scrive il sindaco ai maturandi – ha significato per tutti quelli che lo hanno vissuto l'incontro con uno dei primi, grandi e complicati esami dell'età adulta. Il primo ufficiale confronto oltre il quale sta il raggiungimento della maturità”.

“Quest'anno – prosegue il primo cittadino – la prova che vi apprestate ad affrontare sarà diversa e unica nel suo genere perché unico è stato l'anno che si è vissuto. Un anno dove la maturità emotiva di ciascuno di noi è stata messa a dura prova e dove voi, giovani ragazzi, avete certamente conosciuto la privazione della libertà di movimento, ma avete avuto modo di vivere, come mai nessuno in precedenza, l'esperienza vivificante della libertà del pensiero, della forza degli affetti, del conforto della conoscenza. La prima grande prova è stata superata, non vi resta che completare il vostro percorso. A tutti Voi il mio grande in bocca al lupo”.