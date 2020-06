Centri estivi per bambini e adolescenti, c'è l'avviso del Comune

E' rivolto agli operatori locali del settore

MONREALE, 17 giugno – Tra le misure previste, nella cosiddetta fase 2, per la fuoriuscita dall'emergenza dovuta alla diffusione del contagio da coronavirus c'è l'avvio di attività sociali e ludiche per bambini e adolescenti.

Gli operatori economici interessati ad avviare centri estivi per minori e adolescenti in accordo con quanto stabilito dal DPCM del 17 maggio scorso - secondo cui possono essere attivati nei mesi di giugno e luglio centri estivi per minori e adolescenti da parte di operatori abilitati - possono avanzare le proprie proposte al Comune di Monreale.

Ci sarà tempo fino al 2 luglio, infatti, per rispondere all'avviso dell'area promozione sociale del Comune che, così come previsto dallo stesso DPCM, valuterà i progetti presentati dagli enti interessati.

Le linee guida in materia prevedono per i gestori delle attività del settore in argomento la possibilità di elaborare un progetto specifico da sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte del Comune e, per quanto di competenza, da parte delle autorità sanitarie locali.

I progetti dovranno essere realizzati tenendo conto delle linee guida fissate dal relativo allegato al Dpcm e, cioè, contenere tutte le informazioni necessarie e i criteri di rispetto delle misure di sicurezza previste.

Gli aspetti da considerare come prioritari per potere avviare le attività estive in questo settore riguardano principalmente il rispetto delle misure protettive in relazione all'accessibilità al servizio; la garanzia degli standard del rapporto numerico operatori-utenti in relazione al necessario distanziamento fisico; i principi generali di pulizia e igiene da adottare; i criteri di selezione e formazione del personale da impiegare nei servizi; la programmazione dettagliata delle attività da svolgere; infine le misure relative all'accesso quotidiano degli utenti, al triage in ingresso e all'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

Le proposte da realizzare nel territorio comunale di Monreale, corredate dallo specifico progetto, potranno dunque essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata promozioneterritorio.monreale@pec.it entro il 2 luglio 2020.