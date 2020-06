Maturità 2020, oggi il primo giorno: ''Esame nuovo, ma serve serenità''

Scorre via la prima giornata d'esami: le parole di una studentessa neo-diplomata. IL VIDEO

MONREALE, 17 giugno – La sveglia suona, come fa ogni giorno del resto. Oggi però non è una data come tutte le altre. Il 17 giugno rappresenta per circa 500mila studenti in tutta Italia il blocco di partenza (o anche il traguardo finale, questione di prospettiva) della tanto temuta e attesa Maturità 2020. Noi siamo stati al liceo Basile-D'Aleo di Monreale e abbiamo cercato di raccogliere le primissime impressioni - a caldo, nel lessico giornalistico - degli studenti appena diplomati.

"L'esame è completamente nuovo - afferma Daria Rincione, studentessa dell'ultimo anno di liceo classico nonché una delle prime diplomate nell'era Covid-19 - c'era molta ansia all'inizio, dettata più che altro dall'incertezza. Poi il contatto con i professori riesce a metterti a tuo agio. Dispiace solo non averli potuti abbracciare e salutare come avrei voluto". Colpa, questa, attribuibile solo al distanziamento sociale peraltro ben applicato nei due plessi scolastici ospitanti le classi d'esame: dispenser con gel igienizzante all'entrata, servizio d'ordine e coordinamento sanitario offerto dall'associazione di Protezione Civile "Overland" e dalla Croce Rossa. In più ingressi scaglionati, esigua presenza di studenti all'esterno dell'edificio, ordine nell'accesso - con tanto di firma all'autocertificazione attestante lo stato di buona salute.

Fila via così la prima giornata di esami nei tre indirizzi. Gli studenti, accompagnati nell'aula in cui - nel pieno rispetto delle normative - attendeva la commissione, hanno avuto la possibilità di procedere alla discussione sull'elaborato da loro prodotto e inviato già il mese scorso sulle materie d'indirizzo. Esame che è poi proseguito con l'analisi critica di un testo di letteratura italiana affrontato e approfondito nel corso del quinto anno, con l'esposizione (in alcuni casi multimediale) del proprio percorso di alternanza scuola-lavoro e infine - come posto in evidenza dallo stesso ministro Azzolina - con un un'ultima domanda, riservata all'argomento di "Cittadinanza e Costituzione", auspicabilmente in merito alla contingenza dell'emergenza sanitaria che ha sconvolto vite e istituzioni. Scuola in primis. "Ai miei compagni che dovranno affrontare l'esame nei prossimi giorni - prosegue la studentessa - voglio solo dire di stare tranquilli e di godersi la libertà finale".

