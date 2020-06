Decreto Rilancio, a Monreale 127 mila euro per attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti

I soggetti interessati dovranno presentare a breve i loro progetti

MONREALE, 26 giugno – Potranno partire a breve le attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti da tenere nel periodo estivo. L'assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo, fa sapere, infatti, che grazie all'approvazione del decreto “Rilancio” da parte del governo nazionale, 127 mila euro verranno destinati al comune di Monreale per i centri estivi al fine di promuovere tali attività.

“L'amministrazione Arcidiacono – afferma Russo – da sempre attenta e sensibile alle tematiche sociali, ha già pubblicato all'albo pretorio un avviso per consentire ai soggetti operanti nel territorio di far pervenire agli uffici competenti le iniziative e i progetti che intendono avviare”. L'assessore aggiunge che si tratta di

un'opportunità di crescita e di confronto per i bambini della città di Monreale, che torneranno a giocare e socializzare sotto la guida attenta di operatori che seguiranno meticolosamente le linee guida per la gestione in sicurezza, non compromettendo la qualità di un intervento educativo rivolto ai più piccoli.

Il sindaco Arcidiacono si ritiene soddisfatto della sinergia creatasi tra le forze politiche attive al fine di favorire il benessere psico-fisico dei più piccoli.