Opere di bonifica in via Aquino: rimossa la vegetazione selvaggia nei pressi della scuola

L ’ intervento dei volontari di “ Basta crederci ” era previsto per la prossima settimana. LE FOTO

MONREALE, 26 giugno – Tra le opere di bonifica calendarizzate nel programma organizzato dai ragazzi di “Basta crederci”, vi era l’intervento presso la via Aquino, in prossimità dell’area pertinente al plesso Leto-Borsellino della scuola Guglielmo II. L’intervento – secondo il verbale redatto dalla consulta di Aquino – era stato anticipato durante la seduta del 23 giugno e previsto per i prossimi giorni, anticipato poi ad oggi al fine di dedicare l’intera forza-lavoro del gruppo su altri punti critici del territorio, nel corso della prossima settimana.

Questa mattina, infatti, dopo aver circoscritto la zona d’intervento per impedire il posteggio delle vetture attraverso un nastro – concesso dall’impiegato comunale Ninni Di Salvo di “Ville e Giardini” – i volontari hanno prodotto un’altra importante opera di bonifica presso l’area che precede il plesso scolastico della frazione, attraverso il decespugliamento delle aiuole che delimitano la superficie dalla carreggiata, eliminando il resto della vegetazione selvaggia presente intorno, insieme a quella attigua al marciapiedi opposto. Tutti gli scarti vegetali, successivamente, verranno rimossi dal coordinatore della “New System” Fabio Adimino.

“Abbiamo deciso di anticipare l’intervento ad oggi – ha spiegato Piero Faraci, intermediario tra associazione e amministrazione comunale – per facilitare gli interventi su altre zone critiche, programmati per la prossima settimana, che richiedono più mani e sicuramente più giorni rispetto a quello effettuato questa mattina. Attraverso un programma ben definito, è possibile coprire gran parte del territorio, per soddisfare le richieste di molti residenti che giornalmente ci inoltrano diverse segnalazioni”.