Presìdi sanitari nelle frazioni, una necessità impellente

Antonella Giuliano: “Una unità mobile del 118 per Grisì”

MONREALE, 26 giugno - Apprendo con piacere della presenza del sindaco Alberto Arcidiacono nel Comitato esecutivo della Conferenza dei sindaci. Tenuto conto dell’importanza che tale conferenza rappresenta dal punto di vista organizzativo del settore socio-sanitario e di pianificazione delle attività delle delle ASP, considero la sua presenza nell’esecutivo, una grande opportunità.

Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Antonella Giuliano, a proposito dell’inserimento della figura del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono nell’importante organismo provinciale, al fianco di altri primi cittadini. “Per tale ragione – prosegue la Giuliano – in concomitanza al canonico messaggio augurale di buon lavoro, intendo inoltrargli sin da subito la richiesta di una sua celere attivazione all’interno della stessa affinché territori quali quelli delle frazioni non rimangano sprovvisti di presidi sanitari di prima necessità o di urgenza. Nello specifico, tenuto conto della frazione di Grisì, distante 20 chilometri dal più vicino centro di Pronto Soccorso e soprattutto del fatto che, nei vari casi di necessità sopraggiunti si è dovuto attendere oltre mezz’ora l’arrivo dei mezzi di soccorso disponibili, provenienti dai comuni vicini, chiedo al sindaco di mettere in campo tutte le azioni utili e necessarie, anche presso l’assessorato regionale alla sanità, affinché alla frazione venga assegnata un’unità mobile di 118.

Certa della sensibilità del primo cittadino a tale impellenza – conclude il consigliere – confido in una sua riuscita in tal senso affinché nessuna frazione rimanga indietro, cominciando proprio dalla salute e dalla sicurezza dei suoi concittadini”.