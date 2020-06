Turismo, c’è voglia di ripartenza: i monrealesi tornano a muoversi

Fabrizio Casamento: “Il mercato è stato completamente stravolto, ma c’è fiducia”

MONREALE, 29 giugno – Potrebbe essere alle spalle il periodo di stop forzato del turismo. Quello che, a causa del lockdown e delle misure imposte dal governo ha visto il blocco totale della attività. Adesso, fortunatamente, sembra avviata la fase della ripartenza, con i cittadini che sembrano mostrare nuovamente, pian piano, voglia di muoversi e di viaggiare.

“Quello appena trascorso – spiega Fabrizio Casamento, titolare della Casamento Travel – è stato il primo week end fuori porta di questa strana estate 2020, organizzato dalla nostra agenzia ed è subito un successo. Una prima vacanza, questa presso l'hotel Baia d'oro di Licata, che dona tanta speranza e fiducia in vista della stagione appena iniziata. Se guardiamo indietro, solo qualche mese fa, tutto questo sembrava impensabile, eppure siamo ripartiti con un sold out tanto imprevisto quanto fortemente voluto, un risultato riconfermato anche per questa settimana.



Dire che il mercato è cambiato, sarebbe molto riduttivo, è stato completamente stravolto – prosegue Casamento – Solitamente, per il mese di giugno, avremmo venduto principalmente le settimane intere, con qualche eccezione per i week end, per luglio era addirittura impensabile proporre soggiorni inferiori alle 5 notti. Ad oggi, invece, per le prossime settimane, troviamo tantissime offerte per le strutture siciliane che propongo soggiorni anche di una sola notte.

Come abbiamo già evidenziato, in altre occasioni – conclude – la sicurezza dev'essere messa al primo posto; Distanziamento sociale sempre e mascherine dove necessario, bastano queste due semplici regole e la vacanza tanto desiderata, può diventare realtà”.