Monreale, furti d’acqua e allacciamenti abusivi: quindici persone denunciate

Blitz dei carabinieri, interessato uno stabile di via Aldo Moro

MONREALE, 29 giugno – Dovranno rispondere di furto d’acqua e di allaccio abusivo alla rete idrica condominiale. Con questa accusa sono stati denunciati oggi quindici inquilini dello stabile di via Aldo Moro, 49, al termine di un controllo effettuato dai carabinieri di Monreale.

Il blitz è scattato stamattina, quando i militari su segnalazione dell’autorità giudiziaria si sono presentati con un mandato di perquisizione presso lo stabile per eseguire i controlli, coadiuvati da tecnici del Comune. I rilievi effettuati in maniera congiunta hanno permesso di appurare che, come detto, quindici inquilini, avrebbero effettuato degli appresamenti abusivi in danno del condominio. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero.