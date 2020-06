Monreale, presìdi sanitari indispensabili in alcune frazioni

Caputo (FI): “ Ho presentato odg all ’ Ars per attivare il servizio del 118 a Grisì e a San Martino delle Scale

PALERMO, 30 giugno – “Ho condiviso la richiesta della consigliera comunale di Forza Italia Antonella Giuliano e di alcuni residenti di San Martino delle Scale e ho presentato un ordine del giorno sottoscritto anche dall'intero gruppo parlamentare di Forza Italia per impegnare il Governo regionale e il dirigente generale dell'Asp 6 della provincia di Palermo per istituire nel territorio delle frazioni monrealesi di Grisì e San Martino delle Scale il presidio mobile del servizio del 118”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia, onorevole Mario Caputo, condividendo le fondate preoccupazioni provenienti da vaste aree del territorio comunale. “La frazione di Grisì - continua il Parlamentare - dista decine di chilometri dal centro abitato di Monreale, con una viabilità certamente compromessa al punto tale che l'area metropolitana di Palermo ha finanziato la sistemazione di un importante asse stradale . La presenza di un servizio sanitario con medici rianimatori ed infermieri è indispensabile, atteso che si è in presenza di una popolazione con alta densità di anziani e che in periodo estivo raddoppia, stante l'arrivo di numerosi ex residenti provenienti da diverse regioni italiane. Così come è necessario - conclude Caputo - dotare di analoga struttura sanitaria mobile il territorio della Frazione di San Martino delle Scale, che anche recentemente è stata attinta da incendi quasi tutti dolosi che hanno devastato il territorio boschivo e messo in serio pericolo intere famiglie. Un presidio medico, in un territorio che ospita oltre 4.000 residenti riveste una priorità insuperabile. Per tale motivo, alla prima seduta utile depositeremo l'ordine del giorno già predisposto”.Ars