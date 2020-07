90 anni, non suona più: i suoi spartiti donati alla Sicily Music Academy

Il maestro Pino Russo per decenni è stato uno dei più noti musicisti monrealesi. LE FOTO

MONREALE, 1 luglio – Tanto sapere musicale che non deve essere disperso. Anzi, al contrario, deve essere tramandato ai giovani perché imparino soprattutto la nobile arte del suono di uno strumento. È quello che è avvenuto ieri alla Sicily Music Academy di Monreale, dove un vecchio alfiere della musica locale, Giuseppe Russo, ha donato i suoi vecchi spartiti e testi di metodi musicali.

Giuseppe Russo, per tutti lo “zio Pino”, 90 anni, ch di mestiere faceva l’autista delle corriere dell’Ast, fin dal primo dopoguerra è stato uno di quelli che animavano la vita musicale monrealese con la sua inseparabile chitarra e poi pure col basso. Ora, però, per raggiunti limiti di età, non suona più, ma non gli andava l’idea di mandare al macero tutti i suoi carteggi, tutti i suoi libri musicali che lui per anni ha usato e che ha proposto ai tanti allievi che gli si avvicinavano. Ecco perché ha deciso di donarli alla Sicily Music Academy del mastro Davide Cutrona, ad una scuola qualificata che certamente di questo prezioso materiale farà buon uso, proponendolo ai propri allievi perché imparino a suonare e quindi a trascorrere il tempo con attività culturali produttive ed istruttive.