Encomio per i volontari di “Basta crederci”

Il riconoscimento in seguito al lavoro svolto lungo il territorio. Ieri la consegna degli attestati in sala Rossa

Nel primo pomeriggio di ieri, presso la sala Rossa, il sindaco Alberto Arcidiacono ha conferito l’encomio ai ragazzi di Basta crederci, “per la professionalità e l’impegno profuso – recita l’attestato – in occasione dei lavori di bonifica e di sistemazione nelle Aree Urbane della Città di Monreale, dopo il problematico periodo di chiusura per effetto della pandemia da Covid-19”.

Innumerevoli le operazioni di bonifica prodotte dall’azione di volontariato dei ragazzi appartenenti all’associazione “Basta crederci”, già attiva nel periodo antecedente al lockdown, costituita inizialmente dal coordinatore Giovanni Terranova e da Antonino Lombardo e Piero Partanna. In seguito alla fase 2, il gruppo, ha avuto la possibilità di intensificare il proprio impegno sociale grazie all’inserimento di ulteriori volontari – Alessandro Cassarà, Domenico Polizzano e Vittorio Pumo – riqualificando diverse zone critiche, dal centro storico alle periferie, grazie alla disponibilità di Ninni Di Salvo – di Ville e Giardini – che ha concesso loro diversi utensili per operare.

Espressioni di orgoglio, tuttavia, quelle pronunciate dal primo cittadino, il quale ha tenuto a precisare – durante la breve cerimonia – che non basterebbe encomio per dimostrare la giusta gratitudine nei confronti di chi, in questo periodo, ha speso le proprie forze per restituire decoro alla cittadina normanna. Presente alla cerimonia anche il segretario della Pro Loco Monreale, Piero Faraci: “Felice che l’amministrazione abbia conferito loro questo riconoscimento. L’encomio ricevuto non è un punto d’arrivo, anzi. A questi ragazzi voglio solo augurare un forte in bocca al lupo per il futuro e sono sicuro che continueranno a svolgere con entusiasmo e dedizione il loro lavoro in tutto il territorio”.