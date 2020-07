Si punse con una siringa durante il servizio, operaio rifiuti dovrà sottoporsi al test sierologico

Natale Segreto è stato a tut'oggi in attesa

MONREALE, 7 luglio – Resta ancora aperta la vicenda della settimana scorsa nella quale il dipendente della News System Service, Natale Segreto si era punto con una siringa smaltita in maniera scorretta all’interno di un contenitore nel quale ci sarebbe dovuta essere solo della carta.

Il dipendente, che non ha svolto ancora i test sierologici, vivendo in una situazione di incertezza che, ovviamente, non fa bene né a lui, né alla sua serenità sul lavoro. ha ricevuto oggi la comunicazione che potrà essere sottoposto all'esame. Della questione si sono occupatw la New System Service, società che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune, presso cui viene utilizzato Segreto e la Temporary, la società interinale che ha curato l’assunzione del personale da destinare al servizio.

Il dipendente, dopo l’inconveniente capitatogli in via Venero, al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia, dove è stato accompagnato, ha ricevuto il referto con la contestuale richiesta di esami dei quali si sarebbe dovuto occupare (anche in maniera indiretta) il medico aziendale. Oggi la comunicazione della possibilità di svolgere i test sierologici.

La vicenda, che aveva sollevato una serie di reazioni nell’opinione pubblica, aveva, ancora una volta riaperto il tema di una corretta pratica della raccolta differenziata, evidenziando la necessità di un coretto svolgimento in uquesto caso per garantire l'incolumità degli operatori, ma più in generale per migliorare gli standard di civiltà della comunità monrealese.