Cambia la viabilità nel centro storico: in via Roma si andrà in senso inverso

Il provvedimento inserito nel nuovo piano traffico del Comune. Istituito il servizio navetta

MONREALE, 10 luglio – Dalle 16 di oggi é entrato in vigore in via permanente il nuovo piano viario messo a punto dalla Polizia municipale che caratterizzerà la "buffer zone" del complesso monumentale patrimonio Unesco. Il piano viario consiste nella istituzione di una area pedonale nelle piazze Guglielmo II e Vittorio Emanuele II, esteso alla via Dante Alighieri.

Il piano prevede, inoltre, il senso unico nella via Roma in direzione Piazza Vittorio Emanuele e il senso unico nella via Arcivescovado in direzione via Cappuccini, che – quindi – si potrà percorrere solo in discesa.

La buffer zone di I livello comprende il sistema delle due piazze prospicienti il complesso del Duomo, del chiostro e degli edifici che compongono l’abbazia benedettina, il Municipio e il Seminario Arcivescovile, nonché le permanenze urbanistiche dell’impianto originario normanno e medievale nella corona insediata intorno al Duomo: il tessuto del quartiere Carmine denominato “Giardino della Corte”, l’antico quartiere Ciambra sottostante alla parte absidale del Duomo ed infine sono stati compresi entro la buffer zone anche i tessuti che gravitano attorno alle vie Palermo (in quanto antico accesso alla città )e D’Acquisto.



La giunta municipale, come ha fatto saepre, ha lavorato in questi mesi all’affinamento ed allo studio di tutti gli aspetti che concorrono a raggiungere tale obiettivo. Atteso che il Comune di Monreale non è dotato di Piano Urbano di Mobilità e che quindi nelle more che questo venga elaborato ed adottato, la Giunta Municipale ha ritenuto necessario anzi indispensabile, fornire direttive in ordine al transito veicolare nella buffer zone di livello I, avendo riguardo alla tutela del patrimonio storico-monumentale ,al decoro ed alla valorizzazione della piazza Guglielmo II e dei monumenti che vi si affacciano, riducendo i rischi derivanti dalla compresenza del transito e sosta dei veicoli.

A supporto di tale iniziativa entra nel vivo da domani il servizio di bus navetta che farà la spola dal parcheggio Torres alle piazze Guglielmo e Vittorio Emanuele II, nei giorni di sabato e domenica dalle .20 alle 24.“Il servizio deI bus navetta consentirà a turisti, cittadini e visitatori- dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono -di parcheggiare senza stress, sapendo che il bus navetta lo accompagnerà sino a pochi metri dal centro storico cittadino dove sorgono. gli splendidi capolavori arabo-normanni”. Il servizio navetta sará effettuato delle Autolinee Giordano e sarà gratuito anche per i monrealesi. Piena soddisfazione per questo nuovo piano viario e per l’istituzione della navetta è stata espressa dall’assessore alla polizia municipale Nicola Taibi.