Incivili sempre all’opera: sfabbricidi e amianto in via Baronio Manfredi

Incivili sempre all’opera: sfabbricidi e amianto in via Baronio Manfredi

Oggi la messa in sicurezza provvisoria, in attesa della bonifica. LE FOTO

MONREALE, 11luglio – L’abbandono sulle nostre strade di sfabbricidi e amianto, purtroppo, è una di quelle abitudini dure a morire. Nonostante le continue campagne di sensibilizzazioni condotte dalle istituzioni, mezzo di informazione, nonostante le misure repressive, questo indice di inciviltà caratterizza sempre il nostro territorio.

Le foto che pubblichiamo oggi si riferiscono a ciò che si trova in via Baronio Manfredi, zona Bavera, dove molto spesso (quasi sempre nello stesso punto) qualcuno non si fa scrupolo di lasciare di tutto sul marciapiedi. E così tocca agli addetti ai lavori provvedere a restituire decoro a quelle zone dove la mano dell’uomo ha imbruttito e sporcato l’ambiente.

Nel punto che si vede in foto oggi è stata fatta la prima messa in sicurezza provvisoria, ad opera di Danilio Violante, uomo tuttofare del Comune, nonostante la giornata di gran caldo, in attesa che gli sfabbricidi e l’amianto vengano bonificati definitivamente.