Più facile la corsetta, via Strada Ferrata verso il senso unico di marcia

Domani un sopralluogo dell’amministrazione stabilirà se potrà essere percorsa a salire o a scendere

MONREALE, 14 luglio – L’amministrazione lo considera un primo passo. Certamente ne occorreranno degli altri, che, peraltro, sembrano già in cantiere. Da ieri è più facile praticare attività motorie lungo la via Strada Ferrata, abituale luogo di jogging di numerosi atleti amatoriali monrealesi.

Ieri il Comune ha fatto dipingere sull’asfalto le strisce che delimitano l’area pedonale, all’interno della quale potrà essere effettuata la corsetta. Un’area anche abbastanza ampia, che consentirà agli atleti di percorrere la strada sia in un senso che nell’altro.

La destinazione di questa parte di strada alle attività atletiche, determina – di conseguenza – il restringimento della carreggiata, tanto da rendere difficile e soprattutto pericoloso il doppio senso di circolazione per le automobili. Ecco perché l’amministrazione conta di far percorrere quel tratto in un unico senso. Resta da stabilire se sarà scelto quello a salire o a scendere.



A questo proposito domattina sarà effettuato un sopralluogo alla presenza dell’assessore alla Viabilità Nicola Taibi, del Commissario Capo della Polizia Municipale, Antonino Grippi che servirà a capire quale sarà la soluzione migliore. Il sopralluogo avverrà quando, nel frattempo, gli operai della New System Service procederanno alle operazioni di decespugliamento, considerato che la strada è invasa da numerose erbacce e, purtroppo, anche da conferimenti abusivi di rifiuti, anche ingombranti.

La scelta di destinare parte della carreggiata agli amanti del jogging e, conseguentemente, di stringere la carreggiata, se, da una arte, fa contenti gli atleti amatoriali, dall’altra scontenta alcuni dei residenti, che dovranno cambiare le loro abitudini per quel che riguarda il parcheggio delle loro auto.