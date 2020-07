Ex cinema Imperia, il Comune si sbilancia: domani la transazione con l’impresa, a settembre la ripresa dei lavori

Ex cinema Imperia, il Comune si sbilancia: domani la transazione con l’impresa, a settembre la ripresa dei lavori

Arcidiacono, Pupella e Intravaia soddisfatti: “Grazie all’assessore Falcone”

PALERMO, 15 luglio – Sembra che si stia per compiere un passo importante, forse decisivo, per la ripresa dei lavori dell’ex cine-teatro Imperia, che sono fermi, ormai, da diversi anni per una contenzioso tra il Comune e l’impresa appaltatrice.

Nei giorni scorsi era arrivata la comunicazione del deputato regionale Mario Caputo circa la convocazione di un tavolo tecnico da parte dell’assessore regionale alla Infrastrutture, Marco Falcone, finalizzato al superamento dello stato di impasse fra i due soggetti in questione.

Adesso arriva, invece la comunicazione del Comune, secondo la quale sarà comunicato domani dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e dal presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia nel corso della conferenza di servizio stessa, la notizia che il Comune di Monreale ha raggiunto l’accordo con la ditta Euroservizi per la ripresa dei lavori di ristrutturazione che partiranno a settembre.



L’impresa, secondo quanto afferma il Comune, ha accettato la perizia predisposta dagli uffici tecnici del Comune di Monreale per il completamento dei lavori. Soddisfazione é stata espressa dall’assessore ai servizi a Rete Geppino Pupella che sin dall’inizio si è posto tra gli obiettivi principali ,la fruizione da parte dei cittadini del cine-teatro Imperia. Un ringraziamento da parte del sindaco Alberto Arcidiacono e del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia è stato comunque rivolto all’Assessore Falcone per la disponibilità mostrata in questa vicenda che dopo tanti anni arriva ad una soluzione definitiva.