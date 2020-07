Arriva la transazione con l’impresa, possono riprendere i lavori dell’ex cinema Imperia

Oggi importante tavolo tecnico alla Regione, alla presenza dei soggetti interessati

PALERMO, 16 luglio – Il vertice sembra abbia dato i suoi frutti. Frutti che si presentano appetitosi e che potrebbero restituire alla città una delle più grosse incompiute della sua storia: l’ex cine-teatro Imperia.

Oggi un vertice alla Regione, alla presenza di tutti i soggetti interessati alla vicenda, assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone in testa, ha scritto una pagina importante nell’iter del completamento di questa opera pubblica.

In pratica l’impresa Euroservizi, con la quale, ormai da anni, andava avanti un lungo contenzioso, ha accettato la perizia predisposta dagli uffici tecnici del Comune di Monreale per il completamento dei lavori. Soddisfazione é stata espressa dall’assessore ai servizi a Rete Geppino Pupella, che ha condotto direttamente la trattativa.

Al tavolo hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il deputato regionale Mario Caputo ed alcuni tecnici. “Si chiude positivamente un altro tassello - ha dichiarato Arcidiacono - per la realizzazione di una grande opera per la città di Monreale che rappresenta il sogno di tutti”. Soddisfatto anche il deputato regionale, Mario Caputo, che aveva chiesto la convocazione del tavolo. “Sono contento per l’obiettivo raggiunto – ha detto – frutto di una sinergia istituzionale che ha prodotto ottimi frutti. Considero il risultato odierno un importante tappa a soli cinque mesi dal mio insediamento a Sala d'Ercole, per una vicenda che andava avanti infruttuosamente da anni”.