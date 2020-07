Assistenza e trasporto scuolabus, il Comune approva due progetti di utilità collettiva

Sono rivolti all'assistenza di anziani e disabili ed al supporto per il servizio scuolabus

MONREALE, 22 luglio – Così come previsto dal relativo decreto ministeriale, il Comune di Monreale ha approvato due progetti di utilità collettiva rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza. I progetti possono prevedere un impegno dei partecipanti tra le 8 e le 16 ore settimanali per l'esercizio di attività di supporto alla collettività per le quali il Comune dovrà assicurare le idonee coperture assicurative.

Così il servizio sociale del Comune di Monreale ha predisposto due progetti da realizzare nel territorio comunale e che sono stati approvati, su proposta dello stesso, dal dirigente comunale del settore Maurizio Busacca.

Il primo progetto dal titolo ''Non sei solo...insieme si può'', il cui avvio è soggetto al trasferimento da parte del Comune di Palermo delle somme necessarie per le coperture assicurative e l'acquisto di materiali, sarà rivolto all'integrazione di anziani e disabili attraverso attività di socializzazione, supporto e accompagnamento nell'ambito dei servizi domiciliari già esistenti. La durata prevista del progetto è di 4 mesi e sarà replicato per 3 turni, ognuno dei quali coinvolgerà 16 partecipanti, con licenza media ed eventuale titolo di operatore socio-assistenziale, di cui 8 selezionati dai servizi sociali del Comune e 8 dal Centro per l'impiego competente, per un impegno settimanale di 8 ore.

Il secondo progetto, invece, denominato ''Tutti a scuola in bus!'', da settembre a giugno, sarà svolto nell'ambito del servizio scuolabus erogato dal Comune e servirà a garantire l'accompagnamento degli studenti dallo scuolabus fino all'ingresso a scuola e viceversa alla fine delle lezioni. Si protrarrà dunque per la durata dell'intero anno scolastico per circa 10 mesi per 10 partecipanti di cui 5 inviati dal centro per l'impiego e 5 selezionati dal Comune, per un totale di 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Con l'approvazione della relativa determinazione dirigenziale, il Comune ha avviato l'inserimento dei due progetti nell'apposita piattaforma ministeriale.