Assistenza all'autonomia e comunicazione nelle scuole, c'è il bando del Comune

E' rivolto agli enti del privato sociale per la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni disabili

MONREALE, 23 luglio – E' stato pubblicato dal Comune di Monreale il bando per l'accreditamento per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili che frequentano le scuole dell'infanzia, elementari e medie del territorio comunale.

Gli uffici competenti intendono così accreditare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, gli enti del privato sociale in possesso dei necessari requisiti per la gestione di questo importante servizio di assistenza attraverso l'erogazione di voucher.

Questi ultimi, infatti, saranno assegnati ai genitori degli alunni che beneficeranno del servizio per ricevere dagli enti accreditati dall'ente e scelti dalle famiglie il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione.

Ogni voucher avrà un valore orario unitario pari a 19,82 euro ed ogni assistito potrà beneficiare di 10 voucher settimanali per i 5 giorni settimanali di frequenza scolastica.

Gli enti in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando e che risulteranno accreditati dal Comune saranno scelti dagli utenti del servizio attraverso la convocazione di una specifica riunione che sarà promossa dai competenti uffici comunali nella quale saranno rese note alle famiglie le modalità di erogazione dei voucher ed i servizi offerti da ogni ente accreditato.

Per partecipare alla procedura di accreditamento gli enti interessati avranno tempo fino alle 12 del 19 agosto attraverso la presentazione di apposita istanza, corredata da tutti i documenti richiesti dal bando, all'ufficio protocollo del Comune.

Il bando con i relativi allegati è consultabile sul sito istituzionale dell'ente www.comune.monreale.pa.it alla sezione albo pretorio.