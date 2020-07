Giro d’Italia, la partenza da Monreale il 3 ottobre

Arcidiacono ed Intravaia: “Per la nostra città un appuntamento con la storia”

MONREALE, 24 luglio - La grande partenza del Giro d’Italia, la prima tappa in assoluto del tour ciclistico più atteso dagli appassionati prenderà le mosse da Monreale, il prossimo 3 ottobre. Dopo settimane in cui si sono rincorse voci su una possibile seconda tappa per la città normanna, ma non la partenza, è arrivata l’ufficialità.

L’emergenza Covid ha fatto saltare la trasferta in Ungheria e, dunque, la tappa inaugurale sarà a Monreale. Prima dello scoppio dell’emergenza, era stato stabilito che da qui partisse la prima tappa italiana; poi il Covid ha scompaginato tutto, facendo annullare l’appuntamento primaverile, ma oggi Monreale si ritrova sul tetto del grande ciclismo.

Superfluo sottolineare la gioia e la soddisfazione del sindaco Alberto Arcidiacono e del presidente del Consiglio Marco Intravaia: “Un momento storico e irripetibile per la nostra città- è stato il loro commento a caldo - Un evento unico che trasformerà Monreale in palcoscenico nazionale ed internazionale. Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore allo Sport Manlio Messina hanno voluto con decisione che il Giro partisse da Monreale, d’intesa con Rcs. Una scelta consapevole del Governo regionale nei confronti del quale la città è grata. Un’attenzione e una sensibilità continue – hanno concluso Arcidiacono e Intravaia - per il nostro territorio che in questa circostanza unica ci regalerà un appuntamento con la storia. Saltata la partenza all’estero, il Governo ha valutato che la scelta migliore per promuovere l’avvio del Giro fosse Monreale, vetrina naturale del fascino siciliano. Un evento eccezionale che avrà ricadute eccezionali sulla capacità attrattiva del territorio dal punto di vista turistico”.