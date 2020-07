Lavori agli impianti, black-out venerdì in alcune zone di via Venero

L’interruzione dell’energia elettrica è in programma dalle ore 10 alle ore 17

MONREALE, 27 luglio – A causa di lavori che saranno effettuati agli impianti E-distribuzione, l’erogazione di energia elettrica subirà un’interruzione venerdì prossimo, 31 luglio, dalle ore 10 alle ore 17 in alcune zone di via Venero.

Lo rende noto l’azienda che ha già affisso i cartelli che avvisano dei disagi che gli utenti saranno costretti a sopportare proprio per consentire di effettuare i lavori.

Ad essere interessata sarà la parte di via Venero ai civici, 185, 195, 199, 201g, 214, 218, da 222 a 224, 228. Interessata pure la via XVI marzo, che si trova nei pressi, 10, 18, 1, 9.