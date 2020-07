Monreale, perde il controllo per un malore, si schianta con al muro con l’auto

È successo in via Regione Siciliana. Un uomo al Pronto Soccorso

MONREALE, 28 luglio – Per cause che devono essere accertate, un incidente si è verificato oggi, intorno alle 13,45, lungo la via Regione Siciliana, poco dopo l’ingresso della Casa del Sorriso. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla cinquantina, G.D.L. le sue iniziali, al volante della sua Fiat Uno, mentre procedeva in discesa, quindi in direzione Monreale, avrebbe perso il controllo autonomamente, (non è da escludere che lo abbia fatto a causa di un improvviso malore o di un colpo di sonno), andando a sbattere sul muro sulla sua destra. Ad avvalorare questa tesi il fatto che sul posto non era presente alcun segno di frenata. La vettura, come testimonia la foto a corredo di questo articolo, è andata completamente distrutta, perlomeno nella sua parte anteriore. Nessun’altra macchina è stata coinvolta nel sinistro.

L’automobilista è rimasto leggermente ferito, soprattutto al volto, è sceso dalla vettura in stato confusionale. A soccorrerlo sono stati i presenti, che gli hanno prestato le prime cure, poi è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia dal personale del 118 per gli accertamenti di rito. Sul posto anche il mezzo del soccorso stradale, per rimuovere dalla carreggiata la vettura andata distrutta.